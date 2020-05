Destaques 21/05/2020 05:55 Arão Leite - Jornal da Cidade CUIDADOS NO RIO: Corpo de Bombeiros faz alerta sobre afogamentos na região de Alta Floresta Reprodução O número de acidente com mortes nos rios da região de Alta Floresta chamam atenção e também provocam um alerta do corpo de bombeiros, Comando Regional VII à população de banhistas e pescadores.

Tenente coronel Ranie Pereira de Souza, na sede do comando regional em Alta Floresta, disse que todas as pessoas que vão a qualquer tipo de rio devem evitar primeiro, associar banho e ingestão abusiva de bebida alcoólica. “Os cuidados todos tem que ter, principalmente com crianças sozinhas na água. Outra coisa, colete se a pessoa for entrar na água, tem que ser colocado. Se vai andar de barco, use o acessório para sua segurança”, comentou o comandante.

SEIS MORTES

As recomendações do oficial comandante são para evitar principalmente que novas tragédias aconteçam na região onde em menos de 20 dias foram seis mortes por afogamento. As duas primeiras aconteceram na cidade de Carlinda, Rio Teles Pires, trecho conhecido como Balsa do Alcino. Foi nesse local onde pai e filho, um tentando salvar o outro, morreram ao serem sugados pela água. Um garotinho, filho e irmão das vítimas respectivamente, viu o momento do afogamento e ficou em choque.

Dias depois, em Alta Floresta, em pequeno riacho, outra ocorrência apontada como afogamento em uma chácara há cerca de 10 quilômetros de Alta Floresta. Já no final da última semana dois pescadores no Rio São João, na cidade de Nova Monte Verde. João Vitor, de 22 anos, morreu ao tentar ajudar Fábio Rodrigues, 30 anos. O homem mais velho teria caído na água depois que o barco bateu em uma tora. Aí o jovem foi socorrer e acabou morrendo junto.

O acidente mais recente foi no rio Braço Norte em Guarantã do Norte, também pertencente à regional do Comando Regional VII. Segundo informações, Welson da Silva Freire, de 20 anos, morreu depois que pulou na água para tentar desenroscar um anzol. Corpo de Bombeiros achou o corpo pouco tempo depois.

