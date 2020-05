Morre detento internado na ala de Covid-19 em Alta Floresta

Um reeducando, 70 anos, faleceu na noite de quarta (20) no Hospital Regional. O idoso já havia sido internado anteriormente no Hospital Regional Albert Sabin, com suspeita de pneumonia, apresentou melhoras e na época, foi liberado.

Após apresentar piora no seu quadro clinico, retornou ao Hospital Regional e acabou falecendo. De acordo com informações, o corpo do mesmo permaneceu em uma ala do hospital regional, dentro de um caixão lacrado, sem direito a ser velado por familiares, e seria sepultado por uma empresa funerária local.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de Alta Floresta Marcelo Alécio, o material foi recolhido para análise e como se trata de um caso suspeito, o mesmo foi encaminhado para exames junto ao Lacen/MT (Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso), referência estadual no assunto. O resultado desse exame será divulgado pelo setor responsável assim que retornar da capital.