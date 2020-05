Destaques 21/05/2020 20:14 Brasil tem novo recorde negativo e ultrapassa 20 mil mortes por covid-19 Sérgio Lima/Poder360 - 11.mai.2020 O Brasil registrou 18.508 novos casos de coronavírus em 24 horas. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde nesta 5ª feira (21.mai.2020). Houve uma redução nominal de 1.443 diagnósticos sobre o dia anterior, quando foram notificados 19.951 novos infectados. Foi o maior número já registrado em 1 dia. O número de mortes confirmadas em 24 horas atingiu nova máxima: 1.188. Na 4ª feira (20.mai), haviam sido registrados 888 óbitos. O aumento de 1 dia para o outro foi de 300 mortes. O total de casos registrados no Brasil foi a 310.087. O número de mortes chegou a 20.047. Há 3.534 óbitos em investigação. O 1º caso de covid-19 no país foi registrado em 26 de fevereiro de 2020. A 1ª morte, em 17 de março de 2020. Há 10 dias o país acumula mais de 7.000 casos novos diagnosticados a cada 24 horas. No mesmo período, o país registra mais de 400 mortes a cada 24 horas. De acordo com o ministério, 125.960 pacientes já se recuperaram da doença e 164.080 permanecem em acompanhamento –52,9% dos diagnosticados. MÉDIA DE CASOS E MORTES O Poder360 calcula a média de casos e mortes nos últimos 7 dias. A curva de óbitos semanais atingiu nesta 5ª o maior patamar já registrado: O mesmo pode ser dito da média de diagnósticos nos últimos 7 dias:

Voltar + Destaques