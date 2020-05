Destaques 22/05/2020 05:55 Redação I Nativa News Voos no aeroporto de Alta Floresta seguem suspensos até 30 de junho Com voos suspensos desde o mês de março, o aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias fica, em Alta Floresta, segue com os voos comerciais suspensos. Foto: Reprodução A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta semana que vai retomar a operação em quatro cidades no próximo mês. Em Mato Grosso, a partir de 15 de junho, a capital do estado passará a receber voos diretos e diários para Congonhas, principal aeroporto da capital paulista. No dia 22 de junho, será a vez de Rondonópolis voltar a contar com operações da companhia para Campinas. Desde 11 de maio, a Azul voltou a operar em Sinop (MT), com ligações diárias para Cuiabá. Nesse período de pandemia, a empresa informou que teve a limpeza reforçada, com adoção de medidas de higiene e prevenção a bordo. Mesmo nesse período sem voos comerciais, a nova administradora do Aeroporto de Alta Floresta, a Centro-Oeste Airports (COA), informou ao Nativa News que o terminal seguiu em funcionamento, com equipe reduzida, para atender a demanda gerada pela aviação executiva, que o Aeroporto de Alta Floresta está com seus voos comerciais regulares suspensos até 30 de junho, por decisão das companhias aéreas.

