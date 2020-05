Destaques 22/05/2020 08:31 Assessoria PSC lança pré-candidatura da psicóloga Dayana Roberta Pereira a prefeitura de Alta Floresta Foto: Divulgação O PSC (Partido Social Cristão) de Alta Floresta, que tem como presidente Rose Rampazio, reuniu o diretório municipal, na última sexta-feira (16) adotando todos os cuidados necessários à prevenção da COVID-19, para rediscutir a sua posição quanto às eleições 2020. Por unanimidade, foi decidida a pré-candidatura do partido ao executivo municipal. Foi escolhido o nome da psicóloga Dayana Roberta Pereira, especialista em Gestão de pessoas e desenvolvimento, Coach Organizacional e Perita em Psicodiagnóstico.. Na última eleição municipal de Alta Floresta, o PSC teve candidatura própria e na coligação que teve PSC/DEM e PRTB, foram eleitos dois vereadores da atual legislatura. O partido pensa no crescimento a sigla, com o objetivo de eleger a liderança do executivo municipal, tanto quanto mais dois ou três vereadores. O PSC já tem a sua chapa de vereadores completa, para oferecer a população as melhores opções para o legislativo, sempre defendendo o lema: A família em primeiro lugar. Segundo a presidente do partido, Rose Rampazio, o PSC está aberto para conversar com outros partidos que tenham ideais semelhantes.

