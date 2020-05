Destaques 22/05/2020 11:01 Assessoria | Sesp-MT PNEUMONIA: Sesp-MT esclarece morte de reeducando de Alta Floresta Ele já sofria de doença pulmonar crônica e hipertensão há alguns anos e o primeiro teste de Covid-19 deu negativo Foto por: Michel Alvim / Sesp-MT A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) informa que um recuperando de 76 anos, da Cadeia Pública de Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá), veio a óbito nesta quarta-feira (20.05), por volta de 18h. Ele já sofria de doença pulmonar crônica e hipertensão há alguns anos e era acompanhado pela equipe médica da unidade penal. Na segunda-feira (18.05), o reeducando foi atendido na unidade com sintomas de gripe, náuseas e vômito, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta. Na ocasião, ele fez o teste rápido de coronavírus (Covid-19), que deu negativo. O hospital deu alta ao paciente na terça-feira (19.05). Na quarta-feira (20.05), ele voltou a se sentir mal e a equipe médica da unidade o reencaminhou ao Hospital Regional, que o colocou na mesma ala em que ficam os pacientes tratados com coronavírus. O reeducando fez novo exame laboratorial para possível detecção de Covid-19, no entanto o resultado ainda não ficou pronto. O paciente morreu por volta das 18h, na unidade hospitalar, e o laudo médico apontou doença respiratória a esclarecer. A Sesp-MT aguarda resultado do novo exame laboratorial para confirmar se o reeducando teria ou não adquirido o novo coronavírus. O Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen) receberá o material nesta sexta-feira (22.05), e a previsão é que a análise fique pronta dentro de cinco dias úteis, ou seja, até o final da próxima semana. Suspeitas de Covid-19 Dezessete reeducandos testaram negativo para coronavírus, desde o início da pandemia, incluindo este caso de Alta Floresta (cujo primeiro teste apontou inexistência de contaminação por Covid-19). Como ele voltou a ser internado, o teste foi realizado novamente. Além deste caso, há outro recuperando com suspeita da doença, aguardando resultado.

