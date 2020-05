Destaques 22/05/2020 19:08 Fórum florestal repudia suspensão do sistema de controle das atividades na Floresta Amazônica Foto: Divulgação O Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNFB) repudia a decisão da Justiça Federal de suspender o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor), principal ferramenta de fiscalização e controle dos produtos florestais. A decisão provoca a paralisação de todo um setor que trabalha em acordo com a legislação social e ambiental do país e ameaça a principal fonte de renda de inúmeros municípios da Amazônia Legal. O sistema eletrônico do IBAMA de gestão dos recursos florestais integra dados de todos os estados e dos Documentos de Origem Florestal que comprovam a origem sustentável e lícita da madeira nativa extraída de nossas florestas. A suspensão decorre da decisão da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal, que tem por objetivo evitar o desmatamento, mas favorece exatamente o inverso, pois a atividade ilícita não é incluída no sistema e por isso não será afetada. Tal decisão atinge somente a atividade sustentável e legalizada, causando efeito inverso. O FNFB acompanhará de perto das ações do IBAMA e dos órgãos de controle que buscam reverter a decisão e restabelecer a atividade de base florestal de forma legal no país. Além disso, o Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal será assistente neste processo, visto que não é parte no processo. O Fórum lamenta que, enquanto isso, milhares de famílias e de produtores madeireiros legais ficam sem poder trabalhar em decorrência de decisões extremistas e sem conhecimento da realidade sobre as atividades sustentáveis florestais. Entenda o Sistema – Toda madeira legalizada no Brasil obedece a critérios de sustentabilidade, é socialmente justa e economicamente viável. Há duas maneiras de se obter madeira legalizada no país, oriundas de Plano de Manejo Florestal (PMFs) e Plano de Exploração Florestal (PEF). O plano de manejo florestal sustentável (PMF) é uma atividade reconhecida internacionalmente por ser ecologicamente viável que gera emprego e renda e mantem a floresta em pé. Os planos de manejo florestal são controlados e dependentes do Sinaflor. Vale destacar que a madeira brasileira legalizada é exportada e atende a requisitos de rastreabilidade de países como os EUA e os da Europa.

