Apiacás: Quatro pessoas são presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico

Quatro homens envolvidos com o comércio de entorpecentes em Apiacás foram presos pela Polícia Civil na quinta-feira (21.05). O trabalho deflagrado pela Delegacia de Apiacás, com apoio da Divisão de Repressão a Entorpecentes e Núcleo de Inteligência de Alta Floresta, resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e dinheiro.

Os suspeitos de 19, 22, 23 e 34 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

As equipes de policiais civis realizavam diligências sobre a venda de drogas na região de Apiacás, quando identificaram um jovem que atuava na função de "gerente" do tráfico. Na casa do suspeito, no bairro União, foi verificada intensa movimentação de usuários, que entravam e saíam a todo momento. Conforme apuração, no mesmo endereço estariam reunidas algumas pessoas planejando cometer um homicídio.

Com base nas informações coletadas, os investigadores iniciaram monitoramento da residência nesta quinta-feira abordaram o morador que estava na frente do imóvel, com uma motocicleta Honda Bros. Com ele foi localizado dinheiro, que ele informou ser proveniente do tráfico de drogas praticado na noite anterior, bem como havia realizado depósito em conta bancária indicada pela organização criminosa no valor R$ 3 mil.

Na residência haviam diversas pessoas e durante as buscas foi encontrado um revólver calibre 38 municiado. Durante entrevista, as pessoas que estava no local indicaram os outros três integrantes da associação criminosa, que foram detidos em suas respectivas residências.

Foram apreendidas diversas porções de maconha e pasta base de cocaína, aparelhos celulares, máscaras, caderneta com anotações do tráfico, balança de precisão, embalagens para acondicionar as substâncias, entre outros objetos.

Os quatro suspeitos foram conduzidos com todo material apreendido para a Delegacia de Apiacás, interrogados e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Em seguida os presos encaminhados para unidades prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.