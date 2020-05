Destaques 23/05/2020 07:48 SESP-MT abre seletivo com 13 vagas para Técnico em Saúde Bucal e Odontólogo; 02 em Alta Floresta Foto: Reprodução A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso (SESP-MT) abriu um novo processo seletivo simplificado para preencher 13 vagas em cargos de níveis médio/ técnico e superior. O edital da seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, dia 22 de maio. São 7 vagas para o cargo de Odontólogo para atuação na Cadeia Pública de Alta Floresta (1), Cadeia Pública de Barra do Bugres (1), Cadeia Pública de Cáceres (1), Cadeia Pública Sorriso (1), Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde (1), Centro de Detenção Provisória de Tangara da Serra (1) e Penitenciaria Major PM Eldo Sá Correa (Rondonópolis) (1). A função exige curso superior em Odontologia, Registro no Conselho Regional de Odontologia e idade entre 21 e 50 anos. O salário de R$ 6.230,17, por jornada de trabalho de 40 horas por semana. As outras 6 vagas são para a função de Técnico em Saúde Bucal para atuação na Cadeia Pública de Alta Floresta (1), Cadeia Pública de Barra do Bugres (1), Cadeia Pública Sorriso (1), Centro de Detenção Provisória de Juína (1), Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde (1) e Penitenciaria Dr. Osvaldo Florentino Leite (Sinop) (1). Este cargo exige ensino médio, Curso de Técnico em Saúde Bucal e idade entre 21 e 50 anos. A remuneração é de R$ 3.088,29, por regime de trabalho de 40 horas por semana. O contrato será de até doze meses, podendo ser prorrogado, desde que haja previsão legal. Inscrição As inscrições devem ser realizadas nos dias 28 e 29 de maio de 2020, por meio do e-mail seletivosesp@sesp.mt.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição no certame. SESP do Mato Grosso abre vagas para Técnico em Saúde Bucal e Odontólogo O seletivo será de avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório e investigação social, de caráter eliminatório, que poderá ocorrer a qualquer tempo até o ato da contratação. O resultado final será divulgado até o dia 10 de julho por meio do Diário Oficial e no site www.sesp.mt.gov.br/processo-seletivo A validade do processo seletivo será de doze meses a contar da publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, desde que haja previsão legal. Confira o edital:download edital_de_processo_seletivo_n__002.2020.sesp.pdf

