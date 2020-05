Destaques 24/05/2020 12:36 Reuters. EUA podem proibir viagens do Brasil por causa da pandemia Os Estados Unidos provavelmente vão impor restrições de viagem ao Brasil neste domingo (24), disse o consultor de segurança nacional da Casa Branca, dois dias após o país sul-americano se tornar o número 2 do mundo em casos de coronavírus. O conselheiro de segurança nacional, Robert O'Brien, disse ao programa 'Face the Nation' da rede CBS acreditar que haverá uma decisão neste domingo sobre suspender a entrada de viajantes que chegam do Brasil. "Esperamos que seja temporário, mas, devido à situação no Brasil, tomaremos todas as medidas necessárias para proteger o povo americano", disse O'Brien. O Brasil se tornou o número 2 do mundo em casos de coronavírus na sexta-feira (22), perdendo apenas para os Estados Unidos, e agora tem mais de 347.000 pessoas infectadas pelo vírus, informou o Ministério da Saúde. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira (19) que estava considerando impor uma proibição de viagens para passageiros provenientes do Brasil. "Não quero pessoas vindo para cá e infectando nosso povo. Também não quero que as pessoas fiquem doentes por lá. Estamos ajudando o Brasil com respiradores. O Brasil está tendo problemas, não há dúvida sobre isso", acrescentou Trump a repórteres na Casa Branca. O'Brien disse que os Estados Unidos analisarão as restrições para outros países do hemisfério sul, país a país. Trump suspendeu a entrada da maioria dos viajantes da China, onde o surto começou, em janeiro. No início de março, ele impôs restrições de viagem a pessoas vindas da Europa.

Voltar + Destaques