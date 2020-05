Destaques 24/05/2020 17:09 Redação I Nativa News Alta Floresta tem mais 17 positivos e 42 suspeitos de coronavírus Foto: Reprodução A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta (SES) informou neste domingo (24) subiu para 42 o número de casos suspeitos do novo coronavírus. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 190 notificações, das quais 71 descartadas, 60 casos excluídos 42 são suspeitos e 17 positivos, (sete recuperados). Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

