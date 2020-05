Destaques 25/05/2020 07:50 Redação I Nativa News Dupla é detida por distribuir notas falsas no comércio em Carlinda Foto: Divulgação Dois jovens foram detidos nesta terça-feira (20) com uma quantia de R$ 750,00 em notas falsas em Carlinda. De acordo com a PM, uma denúncia de uma das vítimas informou que a dupla ingerindo algumas bebidas e no momento do pagamento o suspeito tentou repassar uma nota falsa, sendo que a vítima não quis receber, a dupla então foragiu do local. Após receber informações, umas equipes da Polícia Militar realizaram a abordagem dos indivíduos na avenida Tancredo de Almeida Neves, realizando a abordagem e busca pessoal, sendo encontrada a quantia de R$ 750,00 em notas falsas e R$ 156,00 em notas verdadeiras. Os dois suspeitos que são de Alta Floresta foram encaminhados a delegacia.

