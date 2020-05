Destaques 25/05/2020 19:18 DiarioNews Ex-secretária de Saúde compartilha análise de professora da Unemat com previsão assustadora para Alta Floresta A professora Universitária Marla Weihs, publicou em seu perfil no Facebook uma previsão assustadora em relação ao avanço do novo corona vírus em Alta Floresta. Seguindo tendência nacional, a pandemia, “depois que adquire caráter de transmissão comunitária” , poderá fazer os casos chegarem a 2.176. A previsão foi compartilhada pela ex-secretária de Saúde de Alta Floresta, a enfermeira padrão Mirian Godinho Ferreira de Melo. Para dar sustentação à sua análise, a professora universitária utilizou números de 18 de maio, quando haviam 9 casos confirmados. Cinco dias após, neste sábado, o numero quase dobrou, saltando para 17 confirmações. Pela projeção, os casos aumentarão com a seguinte velocidade, 28/5 – 34 casos, 02/06 – 68, 07/06 – 136, 12/06 – 272, 17/06 – 544, 22/06 – 1.088 e 27/06 – 2.176. “Estamos com dois meses de evolução de casos no país e a curva ainda não começou a se formar. Especialistas sugerem que ainda demorará um tempo, pois muito pouco tem sido feito para frear a disseminação. Em Alta Floresta, a incidência de casos é mais recente, portanto demorará mais que no território nacional para a curva se formar”, afirma. Para a profissional da educação, as autoridades sanitárias deveriam agir no sentido de evitar essa progressão. Ela reforça isso com uma pergunta, “não seria mais inteligente a imposição de regras mais duras agora, no início, do que depois que tivermos perdido entes queridos?” A análise compartilhada nas mídias sociais aponta outro dado alarmante, e diz respeito à prováveis mortos por Covid 19 em Alta Floresta. “Podemos perder 6,5% (taxa de letalidade nacional) ou até 12% (taxa no Rio de Janeiro) dos doentes. Se forem 6,5%, com base na prospecção aqui realizada, serão 141 pessoas até o dia 27/06”. Até domingo de manhã a mensagem já havia sido compartilhada 30 vezes.

Voltar + Destaques