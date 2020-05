Destaques 28/05/2020 05:23 Alta Floresta: Um suspeito é preso e drogas aprendidas em investigação sobre tráfico de drogas Foto: Divulgação Policiais civis de Alta Floresta prenderam nesta quarta-feira (27.05) prendeu um suspeito por tráfico de drogas e apreendeu diversas porções de substâncias entorpecentes durante investigação em um bairro da cidade. A Divisão de Repressão à Entorpecentes da Polícia Civil recebeu informações de que no bairro Jardim Guaraná havia um ponto de venda de entorpecentes, local conhecido por "lojinha" e que dois suspeitos seriam os responsáveis pelo comércio ilícito. Após investigações e diligências no local, os policiais civis avistaram os dois suspeitos em atitudes estranhas, que se embrenharam em um matagal próximo à residência, quando a equipe conseguiu prender um deles. O segundo fugiu e as diligências continuam para localizá-lo. A equipe localizou diversas porções fracionadas prontas para a venda e, um 'buraco'. O suspeito informou que na residência havia mais entorpecentes, também apreendidos. O rapaz de 25 anos foi encaminhado à delegacia e, considerando o antecedente dele, o delegado Pablo Carneiro fez autuação em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado para a unidade prisional da cidade, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Veja também sobre Alta Floresta Mato Grosso investigação tráfico de drogas suspeitos Entorpecentes flagrante Voltar + Destaques