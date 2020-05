Destaques 28/05/2020 16:58 Redação I Nativa News Decreto reinstitui toque de recolher as 21h em Alta Floresta Foto: Divulgação O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo (MDB), anunciou nesta quinta-feira (25) um novo toque de recolher. Estão vedadas as saídas após as 21h e não mais 23:30h, como previa a LEI N. 003/2020. A medida, que começa a vigorar a partir de hoje em prevenção à proliferação do novo coronavírus. Os estabelecimentos gastronômicos que realizarem atendimento delivery, excetuam-se do horário estipulado. Contudo, também deverão estar portando documentos pessoais e apresentar justificativa no caso de abordagem, estar uniformizado, portando CTPS, estar com veículo identificado de delivery. O secretário de Saúde de Alta Floresta informou ainda que com a nova medida, ele pretende evitar aglomerações de pessoas nas ruas e nos comércios.

