Destaques 29/05/2020 09:31 Redação I Nativa News Alta Floresta registra 3ª morte por Coronavírus, confirma secretaria de Saúde Foto: Reprodução A secretaria municipal de saúde de Alta Floresta emitiu na manhã desta sexta-feira (29) uma nota de pesar informando a terceira morte de paciente com Covid-19. Na nota a secretaria lamenta as mortes e se solidariza com os familiares, reforçando pedido de isolamento social.

O paciente de 79 anos faleceu na noite de ontem (28) no Hospital Regional Albert Sabin, sendo ele a terceira vítima do novo coronavírus em Alta Floresta, que contabiliza 37 casos confirmados, com 08 destes recuperados, dados informados no final da tarde de ontem.

“Estamos trabalhando incansavelmente para adotar todos os cuidados para controle da disseminação do vírus. Continuamos a insistir no pedido ao isolamento social, evitem aglomerações, fiquem em casa e façam a higienização conforme recomendações.”, diz trecho da nota emitida.

