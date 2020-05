Destaques 29/05/2020 10:11 Redação I Nativa News IPTU 2020 de Nova Monte Verde pode ser pago com desconto de 25% ou parcelado. Foto: Nativa News A prefeitura de Nova Monte Verde lançou, por meio do decreto nº 065/2020 em 12 de maio, o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2020, com o primeiro vencimento em 20 de junho de 2020, com 25% de desconto em cota única, ou parcelado em até quatro vezes sem desconto.

Ainda em 2019 a prefeita, Beatriz de Fátima Sueck Lemes, sancionou uma Lei que congelou por 05 anos o valor da Alíquota Progressiva do IPTU, que a partir de então só poderá ser reajustado a partir de 2025.

Neste momento de pandemia pelo novo coronavírus (covid-19), a administração além de abrir mão da alíquota progressiva, concede um desconto de 25%, um dos maiores descontos de IPTU concedido na região.

O pagamento do montante total em uma única guia tem vencimento em 20/06/2020, descontando-se 25% do valor referente ao IPTU;

O pagamento dividido em 04 cotas iguais, sem desconto, tem vencimentos para 20/06/2020, 20/07/2020, 20/08/2020 e 20/09/2020.

As guias podem ser emitidas através do site www.novamonteverde.mt.gov.br.

Veja também sobre Nova Monte Verde desconto IPTU 2020 Mato Grosso Imposto Voltar + Destaques