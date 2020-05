Destaques 29/05/2020 13:55 Redação I Nativa News Coronavírus: agência bancária é notificada e correspondente é interditado em Alta Floresta Foto: Divulgação - PM-MT A Vigilância Sanitária do município de Alta Floresta, interditou um correspondente bancário e também notificou agência do Banco Bradesco por descumprir o decreto de prevenção ao coronavírus A Polícia Militar apoiou a Vigilância Sanitária para interditar estabelecimentos que não estão em acordo com o decreto. Além disso, foram realizados pontos demonstrativos nas duas barreiras sanitárias de divisa das cidades. Segundo o secretário de Saúde Marcelo Costa o estabelecimento foi interditado por aglomeração de pessoas sem controle algum. O decreto determina que agências bancárias ofereçam álcool em gel 70%, além de funcionários para organização de filas para evitar aglomerações. Decreto determina multas para quem não cumprir isolamento Quem descumprir as restrições contidas na nova lei e decisões terá o alvará de localização e funcionamento cassado e serão penalizados com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por estabelecimento e pessoa física que estiverem descumprindo. Os casos de desobediência serão encaminhados ao Ministério Público e a Polícia Judiciária Civil.

