Unidade prisional de Alta Floresta deve ter ala exclusiva para atender detentos infectados por Covid-19

Está sendo construída na unidade prisional de Alta Floresta, uma cela ou ala exclusiva para atender detentos suspeitos de terem contraído o coronavírus ou principalmente casos confirmados da doença. A ação estaria ocorrendo após duas mortes de reeducandos e ainda a confirmação de novos casos de detentos com covid-19 na cadeia onde há quase 200 pessoas.



A primeira morte de preso por covid-19 confirmada essa semana foi referente a um idoso de 76 anos. O paciente que estava na ala covid do Hospital Regional faleceu ainda na semana passada. Ele já tratava de hipertensão e outro problema crônico. Chegou a ser internado na segunda, voltou para o presídio e na quarta-feira da semana passada foi levado novamente à unidade de saúde, morrendo às 18 horas. Antes do falecimento no entanto, o comitê de enfrentamento ao coronavírus declarou que foi coletado exame para encaminhar ao Laboratório Central do Estado. No teste rápido no entanto, a informação era de resultado negativo. Mas o novo teste no Lacen confirmou se tratar de covid-19.



Quando a Secretaria de Saúde oficializava a morte do paciente por coronavírus, era registrado o segundo óbito. Dessa vez, não se tratava de preso, mas de uma idosa, moradora do bairro Jardim das Flores. Ela tinha 73 anos, sofria de problemas respiratórios e após ser internado dia 21, o quadro foi piorando e ela acabou morrendo. Outros familiares dela foram diagnosticado com covid-19. São pelo menos cinco a sete casos entre confirmados e suspeito na família, seguindo informações de um neto.



Mais um preso morto



O segundo preso que morreu de coronavírus e terceiro óbito de covid-19 em Alta Floresta é um homem de 79 anos. Atrás das grades há cerca de dois anos, ele sofria de algumas doenças e dentro do presídio, assim como outros reeducandos, sentiou os sintomas. Mas ele foi internado, logo ficou em estado grave e morreu às 9 horas da noite de quinta-feira. Até esta sexta-feira a informação de que mais um detento estava internado em estado moderado.



O coordenador de vigilância epidemiológica no município, Sidney Leal informou que há uma equipe monitorando o presídio de forma permanente e que uma profissional da saúde foi contratada junto ao estado para um acompanhamento ainda mais eficaz. No entanto, uma cela separada, com leitos, é preparada dentro da cadeia para atender os casos suspeitos e também confirmados, até mesmo com disponibilidade de respiradores.

A Secretaria de Saúde já registrava até esta sexta-feira durante o dia, quase 40 casos confirmados de covid em Alta Floresta.

Informações extraoficiais apontam que dentro do presídio tem vários casos confirmados e outros suspeitos.