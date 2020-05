Destaques 30/05/2020 08:42 Redação I Nativa News Comando Regional do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta recebe viaturas e equipamentos Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), finalizou, nesta sexta-feira (29/05), a entrega de viaturas e equipamentos aos sete Comandos Regionais da corporação. Os itens são provenientes de uma frota de 27 automóveis e diversos equipamentos utilizados em atividades operacionais que foram entregues pelo Governo do Estado ao Corpo de Bombeiros Militar no dia 19 de maio, no Palácio Paiaguás. O CRBM- VII foi contemplado com 4 viaturas destinadas para as unidades de Alta Floresta (7ª CIBM), Colíder (12ª CIBM) e Guarantã do Norte (NBM Guarantã do Norte). Além disso, foram entregues 2 desencarceradores, 1 embarcação, 01 serra-sabre, 01 EPR, dentre outros equipamentos.

As solenidades de entrega contaram com a presença de diversas autoridades civis e militares. Os equipamentos são de suma importância para a realização do serviço operacional, podendo oferecer melhores condições de trabalho, além de potencializar o atendimento operacional proporcionando uma melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.

