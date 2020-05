Reeducando está alojado em um quarto isolado diz secretária de Saúde de Nova Monte Verde

Na noite de sexta-feira (29) a secretaria de saúde de Nova Monte Verde foi informada de que a Defensoria Pública expediu alvará de soltura há nove reeducando da Cadeia Pública de Alta Floresta, um deles tinha como endereço de referência o município de Nova Monte Verde, tendo o município parcela de responsabilidade com relação aos cuidados com o paciente que está em fase de recuperação do novo coronavírus.

Na manhã deste sábado (30) uma ambulância, destinada exclusivamente para transporte de pacientes de coronavírus, foi enviada à Alta Floresta, onde na Cadeia Pública pegou o reeducando e o transportou a Nova Monte Verde mantendo todos os cuidados necessários a fins de evitar a contaminação.

O paciente foi alojado em um quarto, onde permanece isolado e sem contato humano direto. Sendo acompanhado por telefone para avaliar a evolução. A secretária ainda reforça que o paciente, um homem de 58 anos, está em fase final de isolamento, faltando apenas dois dias para a devida alta médica.

“Quero tranquilizar a população monteverdense, que ele não está mais com sintomas. Quero assegurar que todas as medidas de segurança foram tomadas e não há risco de contaminação deste senhor porque ele está em isolamento”, destacou Karina Santos, reforçando que independente de casos confirmados de covid-19, toda a população monteverdense precisa tomar as medidas não farmacológica orientadas, como o uso de máscara facial e álcool em gel, e evitar aglomerações.