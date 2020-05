Alta Floresta: 261 notificações, 69 descartadas e 51 casos suspeitos de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta informou neste sábado (30), no boletim diário, o número de casos suspeitos do novo coronavírus. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 261 notificações de síndromes gripais das quais 51 casos são suspeitos de coronavírus, 104 descartados, 69 casos excluídos e 37 casos são confirmados, destes 20 leves, 01 moderados e nenhum grave, com 13 casos que evoluiu para cura e 03 óbitos.

Recomendações

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.