Destaques 30/05/2020 18:33 Nove detentos da cadeia publico de Alta Floresta são colocados em liberdade, sete positivos para COVID-19 Foto: Divulgação Na noite de sexta-feira (29) a Defensoria Pública expediu alvará de soltura há nove reeducando da Cadeia Pública de Alta Floresta, sete testaram positivo para COVID-19, sendo quatro de Alta Floresta e os outros três de municípios vizinhos. De acordo com o secretário de saúde de Alta Floresta Marcelo Costa, alguns detentos colocados em liberdade não possuíam familiares em Alta Floresta e foi preciso encontrar meios para que eles chegassem até os municípios onde ficarão. Na manhã deste sábado (30) uma ambulância de Nova Monte Verde, destinada exclusivamente para transporte de pacientes de coronavírus, foi enviada à Alta Floresta, onde na Cadeia Pública pegou o reeducando e o transportou a Nova Monte Verde mantendo todos os cuidados necessários a fins de evitar a contaminação. O paciente foi alojado em um quarto, onde permanece isolado e sem contato humano direto. Sendo acompanhado por telefone para avaliar a evolução. A secretária ainda reforça que o paciente, um homem de 58 anos, está em fase final de isolamento, faltando apenas dois dias para a devida alta médica. O secretário ainda informou que as famílias destes detentos foram orientadas sobre a necessidade de isolamento e cuidados para evitar transmissão. A secretaria municipal de saúde deverá realizar o monitoramento destes detentos colocados em liberdade, cabendo. Não foi informado se eles voltarão a cadeia pública após alta médica do novo coronavírus.

