Destaques 01/06/2020 05:08 Traficantes são detidos com 50 quilos de maconha e pasta base de cocaína em Alta Floresta Foto: Divulgação Três suspeitos,foram conduzidos para a delegacia sendo dois maiores e um menor e apreendidos dois veículos, uma espingarda e mais de 50 quilos de substâncias entorpecentes análogas à maconha e pasta base de cocaína, ontem domingo (31) no bairro Vila Nova em Alta Floresta durante uma operação da Policia Civil conjunta com a Força Tática do 8º Batalhão da Policia Militar. A ação foi desencadeada com base em investigações sobre o tráfico de drogas em Alta Floresta, em que eda Divisão de Repressão a Entorpecentes e Núcleo de Inteligência da Polícia Civil recebeu a informação de que o traficante suspeito que estava transportando substância entorpecente que seriam comercializados no município. Em ação conjunta com a Policia Militar, policiais montaram campana com objetivo de abordar veículos com as características da denúncia. Ao ser verificado o porta malas foi encontrado pelos Policiais Civis e Policiais Militares vários tabletes de entorpecentes análogas a maconha. Foram encontradas três latas com pés de maconhas recém plantados, bem como, outras peças de substâncias entorpecentes análogas a pasta base de cocaína já fracionadas para comercialização. Eles foram conduzidos para a delegacia municipal, onde, após serem formalmente interrogados, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

