Destaques 01/06/2020 06:11 Eliza Gund - Nativa News Alta Floresta: Homem de 30 anos é morto com tiros nas costas Foto: Divulgação O crime de homicídio foi registrado na tarde deste domingo (31) no bairro Cidade Bela, localidade conhecida como setor do Bento. A vítima, identificada como Mizael Aparecido de Santana de 30 anos, foi alvo de disparo de arma de fogo. O homem foi encontrado caído na área da residência, próximo a uma cadeira, foi constatado que sofreu um disparo a queima-roupas nas costas. A vítima possuía várias passagens criminais. O suspeito foi identificado, um jovem de 23 anos, diligências estão sendo realizadas para a localização do mesmo. O caso foi registrado, não há informações sobre a motivação do crime.

Veja também sobre homicídio Alta Floresta Mato Grosso Cidade Bela Tiro PM Voltar + Destaques