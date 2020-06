Destaques 01/06/2020 13:45 Eliza Gund _ Nativa News Alta Floresta: Mercado é assaltado a mão armada em plena luz do dia Pouco mais de R$ 50 mil foram levados na ação que foi registrada por volta das 10h00 da manhã desta segunda-feira (01) no bairro Bom Pastor em Alta Floresta. Um disparo de arma de fogo chegou a ser efetuado no momento em que a vítima gritou por ajuda. A dupla fugiu em uma motocicleta de cor prata. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o responsável pelo setor financeiro do mercado se preparava para se deslocar até uma agência bancária para realizar os depósitos, no momento em que saía foi abordado por um elemento de arma em punho que anunciou o roubo. Dentro da bolsa da vítima estavam aproximadamente R$ $ 40.375,00 em dinheiro e cheques à vista no valor de R$ 10.160,78. A bolsa foi levada pelo suspeito para o outro lado da rua, onde um comparsa o aguardava em uma motocicleta. A vítima gritou informando que estava sendo assaltada, o suspeito chegou a efetuar um disparo para o alto, a fim de intimidar a vítima. A dupla tomou rumo ignorado. O caso foi registrado, rondas foram realizadas. Qualquer informação pode ser repassada via 190 à Polícia Militar, ou 197 à Polícia Judiciária Civil.

Veja também sobre Assalto Alta Floresta Mato Grosso Voltar + Destaques