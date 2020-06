Destaques 01/06/2020 13:53 Eliza Gund _ Nativa News Motorista perde o controle e capota camionete na MT-208 em Nova Monte Verde Foto: Divulgação O acidente aconteceu por volta das 10h00 da manhã desta segunda-feira (01) na rodovia MT-208, próximo ao frigorífico em Nova Monte Verde. O condutor sofreu apenas algumas escoriações e foi atendido no Hospital Municipal e liberado posteriormente. Conforme informações da Polícia Militar, o condutor da caminhonete Hillux de cor branca, com placas do município de Sinop, levava alguns materiais para a balsa do Juruena, quando nas proximidades do frigorífico perder o controle da direção e saiu da rodovia. Danos materiais de grande monta foram registrados.

