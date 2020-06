Destaques 02/06/2020 05:31 Em novo decreto, prefeito de Alta Floresta prorroga suspensão das aulas até 31 de julho Foto: Divulgação O prefeito Asiel Bezerra de Araújo assinou mais um decreto que prorroga a suspensão das aulas presenciais nas escolas de Alta Floresta. A nova data agora é 31 de julho, dada a situação da pandemia do novo coronavírus que continua exigindo medidas restritivas. Esta foi a segunda vez que o prazo para retorno das atividades escolares foi adiado. A previsão era que as atividades ficariam suspensas até o dia 31 de maio. De acordo com o novo decreto, as atividades presenciais permanecem suspensas no âmbito dos ensinos infantil, fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante. Na nova decisão, O prefeito de Alta Floresta citou o “aumento de casos” da covid-19 no município. Destacou ainda que “as últimas reportagens vinculadas na mídia em relação ao retorno do ano letivo do Estado de Mato Grosso informam que as aulas não retornarão antes de agosto”. De acordo com o novo decreto, a prorrogação ocorre devido ao "aumento exponencial dos casos da Covid-19 no Estado e no município de Alta Floresta" e à "necessidade de intensificação do cumprimento das medidas de enfrentamento" à doença. Confira o decreto: download decreto_n.__0972020.pdf

