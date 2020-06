Destaques 02/06/2020 07:57 Eliza Gund _ Nativa News Tenente Coronel Victor Prado assumirá comando adjunto do 9° CR em Alta Floresta Foto: Reprodução/Internet O Tenente Coronel Victor Lucio do Prado, vindo do 3º CR em Sinop, vai assumir o comando regional adjunto da Polícia Militar de Alta Floresta. O evento de passagem de comando deve acontecer nos próximos dias. A confirmação foi feita, a redação do site Nativa News, pelo comandante do IX CR, Tenente Coronel Adnilson de Arruda. A alteração foi confirmada nesta segunda-feira (01). Victor Prado já atuou nos municípios de Várzea Grande, no 4º Batalhão de Polícia Militar e em Sinop, no 11º Batalhão de Polícia Militar, na 4ª Cia de Policiamento de Guarda – Ferrugem, atualmente estava no 3º Comando Regional. Ele será responsável por comandar de forma adjunta os trabalhos da polícia em 08 cidades da região, compreendida entre Colíder e Nova Bandeirantes.

