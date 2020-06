Destaques 02/06/2020 17:23 Eliza Gund _ Nativa News Alta Floresta: Justiça concede prisão domiciliar a mais um detento com covid-19 Foto: Divulgação Na noite de ontem (01) o décimo detento testado positivo para covid-19 recebeu alvará de soltura da Cadeia Pública de Alta Floresta, para cumprir prisão domiciliar. O pedido foi feito pela Defensoria Pública, por meio dos defensores Paulo Roberto Marquezini e Vinicius Ferrarin Hernandez. A decisão foi cumprida na noite de ontem, por volta das 21h, o detento foi levado por uma equipe da secretaria municipal de saúde até a sua residência, com a orientação de que fique em isolamento total até quarta-feira (04) quando termina o prazo de tratamento e recuperação do vírus. Não há informações se o detento permanecerá em prisão domiciliar após o término do período de quarentena, ou se retornará à Cadeia Pública.

Veja também sobre Alta Floresta prisão domiciliar detento covid-19 Cadeia Publica Mato Grosso Voltar + Destaques