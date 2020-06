Destaques 02/06/2020 17:39 Karine Miranda | Sinfra-MT MT-208: Governo avança na execução das obras de pavimentação de 41 km em Aripuanã Foto por: Mayke Toscano/Secom-MT As obras de pavimentação de um trecho da MT-208, que vai do munícipio de Aripuanã até a BR-174, seguem em andamento e em ritmo acelerado. Executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), a obra é resultado de um termo de cooperação entre Estado e a Prefeitura de Aripuanã. O asfaltamento da MT-208 compreende o trecho que vai de Aripuanã até Passagem do Loreto, no entroncamento da MT-418, que dá acesso à BR-174. Neste momento são realizados os serviços de terraplanagem e tudo corre como previsto no cronograma. De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, essa obra é mais uma das várias que estão sendo realizadas como resultado de cooperações firmadas com as prefeituras. Nesse modelo de parceria, o Estado e Município se unem para executar a obra. Obras em Aripuanã seguem a todo vapor A Sinfra fica responsável por realizar a licitação das obras, excluindo alguns serviços que serão executados pela prefeitura, como licenciamento de jazidas, controle e recomposição ambiental, sinalização e obras complementares. “Essa região do Estado ainda está isolada do resto do território mato-grossense por não ter um metro de asfalto como acesso à cidade. Mas juntos estamos trabalhando para mudar essa realidade, pois é uma região promissora, em pleno desenvolvimento, que precisa de obras de infraestrutura”, disse Marcelo de Oliveira. Ainda segundo o secretário, a pavimentação vai assegurar o fortalecimento da economia do município de Aripuanã, reconhecida como segundo maior produtor de energia, referência na extração mineral, pecuária e manejo sustentável. Serão pavimentos 41 quilômetros Ponte de concreto Além da pavimentação, está prevista a construção de uma ponte de concreto na MT-208, sobre o Rio Aripuanã. O processo licitatório para contratar a empresa responsável por elaborar o projeto e executar a obra, que terá um total de 240 metros de extensão, além do encabeçamento, já está em andamento. A ponte vai ligar Aripuanã ao distrito de Conselvan, à cidade de Rondolândia e ao estado de Rondônia – e será uma importante alternativa para o escoamento da produção e fundamental para fortalecer o desenvolvimento econômico de toda a região Oeste do município de Aripuanã.

Voltar + Destaques