Destaques 03/06/2020 06:50 Álvaro Marinho/Assessoria Advogados devem fazer cadastramento de dados no Fórum de Nova Monte Verde A Comarca de Nova Monte Verde (945 Km ao norte da Capital) torna pública a abertura do edital para cadastramento de endereço eletrônico, celular móvel e whatsApp dos operadores do Direito regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que exerçam atividade jurídica nos processos em trâmite na unidade judiciária. O cadastramento dos dados, que deve ser realizado no prazo de 30 dias, além de servir para manter atualizados os contatos dos profissionais, será utilizado pelo Fórum para futuras e eventuais comunicações acerca das audiências de videoconferência e demais assuntos pertinentes. As informações de contatos dos advogados devem ser feitas através do preenchimento do formulário constante do Anexo I do edital, acompanhadas de cópia da Carteira da OAB e enviadas à Diretoria do Foro da Comarca de Nova Monte Verde pelo endereço eletrônico: nova.monteverde@tjmt.jus.br. Acesse AQUI o Edital 03/2020

