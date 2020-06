Destaques 03/06/2020 07:13 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta abre licitação para alugar caminhões pipa Foto: Reprodução/Internet A prefeitura de Alta Floresta abriu nova licitação destinada à locação de veículos para o atendimento das demandas das secretarias. O edital do pregão presencial nº 14/2020 orçado em R$ 449.970,00, está marcado para ocorrer às 08h00 (horário de Mato Grosso), do dia 15 de junho de 2020. O objetivo é contratar empresa para locação mensal de 06 (seis) veículos tipo caminhão trucado, tanque pipa, para molhagem do perímetro urbano de Alta Floresta. A prefeitura pretende contratar a locação de caminhões pipa para a Secretaria de Infraestrutura, destinados a molhar as ruas de bairros não pavimentados da cidade. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pela secretaria no período matutino ocorrerão a partir das 05h00min, e deverão ser finalizados até as 09h00min; vespertino ocorrerão das as 16h00min, e deverão ser finalizados até as 20h00min; Os serviços ocorrerão nos dias da semana, incluindo finais de semana de acordo com a ordem de serviços expedida pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura ao longo do período contratado.

Veja também sobre licitação caminhões pipa Alta Floresta Prefeitura Mato Grosso Voltar + Destaques