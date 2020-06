Destaques 03/06/2020 18:01 Eliza Gund _ Nativa News Polícia Militar de Alta Floresta Lança a “Operação Escola Virtual”. Foto: Divulgação O IX CR da Polícia Militar lançou na segunda-feira (01), uma série de vídeo-aulas e aulas presenciais on-line do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Neste momento de quarentena e distanciamento social, seguindo as modalidades de ensino on-line, a Polícia Militar viu a necessidade de manter o Programa funcionando, e já está disponível a todos os alunos de 3º ano (anos iniciais), 5º ano e 7º ano, das escolas Públicas e Privadas. O programa será executado de forma digital, através de vídeo aulas e aulas presenciais on-line com o Policial Instrutor Proerd, Soldados Jadéli e Savedra, enquanto durar o período de distanciamento social. Os alunos ainda assistirão os vídeos (youtube) nas páginas do Proerd MT, onde serão disponibilizadas as aulas de cada currículo: 1º Ano, 2º Ano e 3º (séries iniciais), 5º ano e 7º ano (Ensino Fundamental) com uma aula por semana. Poderão participar do Proerd alunos dos municípios parceiros, entre Colíder e Apiacás, que compõe o 9º Comando Regional de Polícia Militar. Todos aqueles que tiverem interesse em participar das aulas do Proerd deverão ligar no telefone do Quartel (66) 3521-3268 e (66) 3521-1716, deixando nome completo e telefone para contato. Após a Matrícula as crianças serão encaminhadas as salas virtuais de acordo com sua idade e ano em que esteja matriculada. PROERD O Programa Educacional de Resistência às Drogas, tem por Objetivo ensinar às crianças a dizer NÃO às drogas e à violência, controlar seus impulsos e pensar nos riscos e consequências de suas escolhas. Com isso, além de escolhas seguras e responsáveis, os jovens desenvolverão habilidades em resistirem ao impulso para o consumo de drogas e criarem uma cultura de paz. Tornando-se seguros e sendo responsáveis! Na última sexta-feira (29/05) o Leão Daren, mascote do Proerd, (escolhido por ser um animal forte, com presença, que tem coragem e domina seu território, além de proteger sua prole dos inimigos e a droga é um inimigo da sociedade), participou de uma panfletagem no centro de Alta Floresta, onde pessoalmente entregou panfletos com orientações não farmacológicas de prevenção a disseminação do novo coronavírus.

