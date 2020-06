Destaques 04/06/2020 07:23 José Vieira do Nascimento/Jornal MT Norte Alta Floresta: pacientes com COVID-19 que precisarem de UTI serão transferidos para Cuiabá Foto: Rovena Rosa/AgBR Apesar de Alta Floresta não contar com leitos de UTI para pacientes com covid-19, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Costa, avalia que não faltará atendimento para os pacientes que apresentarem sintomas grave da doença. Segundo ele, o protocolo de crise estabelecido pelo Estado, nos municípios onde não foram habilitados leitos de UTI para os pacientes da pandemia, a referência são os hospitais Metropolitano, Santa Rosa e o Pronto Socorro, todos em Cuiabá. Para os encaminhamentos destes pacientes, são usados os protocolos do SUS- Sistema Único de Saúde. “Todos os municípios que não tem UTI a referência é Cuiabá”, observa o secretário. Entretanto, o secretário observa que a ocupação nos leitos de UTI reservados para pacientes de covid-19 é muito baixa, ficando em torno de 6% de sua capacidade. O hospital Regional de Alta Floresta tem 14 leitos destinados ao atendimento de pacientes com covid-19. No entanto, apenas 4 leitos contam com respiradores. Porém o secretário, Marcelo Costa afirma o município, nos próximos dias passará a contar com mais 4 respiradores, que foram levados para conserto e que serão devolvidos ao hospital. “Até ser transferido para Cuiabá para uma UTI, o paciente recebe atendimento no hospital”, disse. A secretaria de Saúde de Mato Grosso, através de sua assessoria de imprensa, informa que os leitos de UTI disponíveis pelo SUS no Estado são 176, com uma taxa de ocupação de 22,8%. Já os leitos clínicos disponíveis são 761, com taxa de ocupação de 7,4%. Em Alta Floresta, três pacientes já foram à óbito vítimas da pandemia. Até ontem, conforme a boletim da secretaria de Saúde, Alta Floresta contabilizava 37 casos confirmados e 72 casos suspeitos. Portanto a tendências é que aumente os testes positivados no decorrer da semana.

