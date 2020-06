Destaques 04/06/2020 17:32 Olhar Direto Covid-19: Deputado pede medida de segurança que presos em Alta Floresta não sejam transferidos Foto: Divulgação Pelo menos 21 presos, de 25 que foram testados em Alta Floresta (distante 887km de Cuiabá), estão infectados com a Covid-19 e tiveram que ir para celas que ficam isoladas de outros presos da unidade.

A informação é do deputado João Batista (Pros), que é policial penal e pediu durante sessão extraordinária dessa semana que o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante dos Santos e o governador Mauro Mendes (DEM) impeçam qualquer tipo de transferência de presos para não proliferar os casos da doença.

"Já havíamos feitos indicação ao Governo sobre a realização dos exames aos servidores do sistema penitenciário e agora, devido a esse agravamento de casos, entramos com mandado de segurança pedindo que o Judiciário proíba o governo de fazer transferência de presos de uma unidade de presos", comentou o deputado.

A ação se deu após o governador confirmar o fechamento das cadeias de Poconé, Alto Garças e Dom Aquino. Com isso, os presos e servidores serão transferidos para a nova unidade de Várzea Grande e outros para a Penitenciária da Mata Grande.

"Antes de abrir vagas, ele [Mauro Mendes] está fechando cadeias e transferindo servidores e presos para outras localidades. Nesse momento de isolamento o governo está fazendo transferência. Por isso estamos pedindo que o governo faça exames nos servidores e se abstenha de transferir presos e volte atrás do fechamento das unidades", concluiu Batista.

Outro lado

A Secretaria de Segurança Pública respondeu que as transferências de presos de Alta Floresta estão descartadas nesse momento. Também foi informado que "o trabalho de testagem ainda não terminou e todos os presos e todos os servidores serão testados".

Os 21 presos que o deputado confirmou que estão com a Covid, são tratados como suspeitos pela Secretaria de Segurança, mesmo assim eles foram isolados.

