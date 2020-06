Destaques 05/06/2020 06:33 Policia Militar e PJC apreendem cinco pessoas com armas, munições e drogas em Alta Floresta Foto: Divulgação Em continuidade as diligencias do roubo ocorrido na manhã de quinta-feira (04) a Polícia Militar localizou um dos menores envolvidos, que resultou na detenção de cinco pessoas, três armas de fogo e cerca de 05 quilos de produtos entorpecentes. Após o roubo levantamentos foram feitos pela ARI, o menor apontado como o terceiro envolvido na tentativa de roubo foi localizado no bairro Bom Pastor, identificado como membro da organização criminosa Comando Vermelho. Em entrevista apontou outro menor envolvido que estaria em uma chácara onde uma grande apreensão de drogas foi realizada na última semana. No local apontado quatro pessoas conhecidas pelo envolvimento com o tráfico foram encontradas. A ação aconteceu em conjunto com a Polícia Civil até uma chácara localizada na vicinal primeira leste, em buscas no quintal, foi localizado um tambor enterrado contendo: 03 armas de fogo (2 revólveres 38 e 01 revólver 357); porções grande de maconha, Skank (supermaconha), pasta base e cocaína e ainda uma balança de precisão. Foram conduzidos um menor de 16 anos, dois menores com 17 anos, dois jovens de 18 e 22 anos. O material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

