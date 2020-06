Destaques 05/06/2020 09:17 www.rdnews.com.br Mais de 20 detentos testam positivo para Covid-19 em Alta Floresta; situação tensa Após teste para Covid-19, 21 dos 25 reeducandos da Cadeia Pública de Alta Floresta que estavam com suspeita, foram diagnosticados com a doença no município (791 km de Cuiabá). De acordo com a presidente do Sindspen, que representa os servidores do sistema penitenciário, Jacira Maria da Costa, uma equipe de apoio foi enviada à unidade para prestar o suporte necessário. Dois agentes penitenciários que cumpriam quarentena por suspeita da Covid-19 também retornaram aos trabalhos hoje (4). Jacira explicou que dois outros servidores que testaram positivo para doença possuem quadro de saúde estável. Os detentos que tiveram a confirmação da doença estão isolados dos outros reeducandos. Na mesma unidade de Alta Floresta foi confirmado o primeiro óbito do sistema. Agentes hostilizados A presidente do Sindspen ainda criticou o fato de agentes penitenciários serem hostilizados pela população após a confirmação da Covid-19 nas unidades. "O que está assustando é a população, que não quer que o juiz solte, por alvará, os presos [contaminados pelo novo coronavírus. Os policiais penais que foram dar apoio estão sendo hostilizados também. Muito preocupante isso ocorrer, nos leva ao passado, onde pessoas eram apedrejadas e até mortas por terem lepra", avaliou. De acordo com Jacira, após confirmação da doença em 11 presos, sete foram soltos. No entanto, a decisão teria gerado apreensão na população. "Estão prometendo fazer manifesto em frente à unidade para que não haja mais alvára, principalmente de presos que estejam com a Covid-19".

Voltar + Destaques