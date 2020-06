Destaques 05/06/2020 12:24 Motociclista morre após colidir frontalmente contra caminhonete na MT-206 em Paranaíta O acidente foi registrado pouco após as 06h na manhã desta sexta-feira (05), envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta, na estrada de acesso a usina Teles Pires. Conforme informações preliminares repassadas à redação do site Nativa News, o motociclista realizava uma ultrapassagem em um caminhão e acabou se chocando frontalmente com a caminhonete. A poeira deve ter sido a responsável pela falta de visibilidade, sendo inevitável o choque. O motociclista de 38 anos, identificado como Silvio Flávio Soares, acabou falecendo, após bater frontalmente em uma caminhonete O acidente aconteceu perto do trevo, localidade conhecida como Cajueiro próximo a Mandacaru. O condutor da motocicleta faleceu no local. O motorista da caminhonete, permaneceu no local para os devidos procedimentos.

