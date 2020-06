Sinop: Comerciante é detida com produto de estelionato em Alta Floresta

Uma ação conjunta da Divisão de Roubos e Furtos – DERF das Delegacias de Alta Floresta e Sinop, após um golpe de estelionato ocorrido no dia 03/06, resultou na recuperação de uma carga de bebidas avaliada em mais R$ 40 mil. A bebida foi levada de Alta Floresta e recuperada nesta sexta-feira (05/06) no município de Sinop.

De acordo com informações levantadas pela redação do site Nativa News, um homem informando ser morador do estado do Paraná fez uma ligação ao atacadista em Alta Floresta e fez uma compra no valor de R$ 44 mil, informando o pagamento a um representante da empresa, dizendo que o pagamento havia sido efetuado em dinheiro na conta do mercado, mas na verdade depositou um cheque fraudulento (sem fundos).

A bebida saiu de Alta Floresta em um caminhão baú, as informações levantadas pela DERF apontou que a mercadoria foi entregue em uma conveniência no município de Sinop. Nesta manhã em diligências ao estabelecimento a bebida foi encontrada. 1.297 caixas de cervejas em latas, a proprietária foi indagada sobre a procedência da mercadoria, esta apresentou uma Nota Fiscal no valor R$ 44 mil, informando que havia pago o montante de R$ 37 mil.

Diante os fatos a proprietária foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil para prestar os esclarecimentos necessários, enquanto a mercadoria será devolvida ao supermercado de Alta Floresta.