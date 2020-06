Destaques 06/06/2020 09:15 Bem-estar, saúde e educação unem comunidade na área rural de Alta Floresta Márcia da Silva é natural de Juína, município mato-grossense localizado na divisa com o estado de Rondônia. Junto do marido, mudou-se para Nova Bandeirantes, onde por um ano e meio os dois economizaram para adquirir a chácara onde hoje vivem e se sustentam na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, localizada no município de Alta Floresta. A comunidade tem cerca de 50 famílias e é uma das tantas formadas pelo estabelecimento de pequenos agricultores familiares migrantes em busca de maior qualidade de vida na região norte de Mato Grosso. Em 2014, algumas dessas famílias uniram-se e criaram a Associação Guadalupe Agroecológica (AGuA). O principal objetivo da formação foi possibilitar um espaço de mobilização social frente aos desafios de uma região de fronteira agrícola dominada pela pecuária extensiva e o agronegócio. “As coisas ficam mais fáceis com um grupo maior”, diz Márcia. A agricultora ainda trabalhou durante um ano na cidade de Alta Floresta como empregada após a compra da chácara na comunidade e hoje relata os avanços que tornaram possível o cultivo se tornar a principal fonte de renda dela e das outras famílias. “Com apoio da associação e do ICV, nossa produção, que é orgânica, foi fortalecida. Foi uma corrente tão forte que hoje nossa chácara tá cheia. A gente entrega em mercados, em casas, na feira. Temos muito apoio e esse incentivo fez a gente ter mais interesse em plantar para vender, ter mais renda.” Fortalecimento de práticas sustentáveis Pela iniciativa do projeto Redes Socioprodutivas denominada Rota Local, o ICV apoia a Associação Guadalupe e outras organizações na coordenação e logística pela inserção dos produtos da agricultura familiar na cadeia de alimentos dos municípios da região. Durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), um protocolo de segurança sanitária possibilitou a continuidade das atividades da iniciativa, assegurando renda aos pequenos agricultores familiares e garantindo a oferta de hortifrutigranjeiros de qualidade produzidos localmente e de modo sustentável à população de Alta Floresta. A associação é uma das 20 organizações de seis municípios beneficiadas pelo projeto de financiamento do Fundo Amazônia e executado pelo ICV para o fortalecimento das cadeias produtivas implementadas de forma sustentável na região norte e nordeste do estado. Nos últimos anos, a produção agroecológica da comunidade passou a ser fortalecida pelo acesso a projetos de fomento. Pela associação, a comunidade também foi beneficiada pelo projeto Hortas Agroecológicas, que resultou em melhorias nos sistemas produtivos pela aquisição de sementes, equipamentos, kits de irrigação e insumos agrícolas para hortas e agroflorestas. Além da produção sem agrotóxicos, insumos químicos nocivos à terra e à saúde humana, a agroecologia é baseada no princípio da economia justa e solidária – que prevê a cooperação e união das famílias agricultores que reflitam em resultados coletivos para a comunidade. O agricultor associado Adir Rodrigues da Silva acredita no princípio e corrobora o atestado por Márcia. “Unidos temos mais forças para lutar pelos direitos e conseguir recursos também”, afirma. Paranaense, a família de Adir chegou na comunidade há 18 anos, onde continuou o trabalho que realizava com o método bioenergético, que utiliza ervas medicinais para sanar possíveis desequilíbrios no corpo que podem resultar em enfermidades. “Já trabalhávamos com plantas medicinais que não podiam receber veneno e aí deixamos de usar em todo o resto”, conta. A prática bioenergética deixou a comunidade conhecida pela técnica, hoje responsável por atrair visitantes de fora para os consultórios instalados por alguns dos comunitários que também atendem em outros municípios. O método, de eficácia comprovada, também é uma das 29 práticas integrativas complementares reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Escola rural Pelo engajamento dos comunitários não só nas atividades produtivas, mas também em ações educacionais e recreativas, os projetos da associação visam a permanência na área rural pelas melhorias na qualidade de vida e valorização da cultura. Resultado da vontade de pais e mães de oferecer aos filhos uma educação mais relacionada ao campo e à floresta, em 2017 a associação implementou a Escola Comunitária Ciranda da Terra. O centro educativo atualmente atende 19 alunos com a proposta de oferecer uma educação rural inovadora, baseada no respeito ao meio ambiente e à individualidade de cada criança, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta. Pela associação, em 2019 a escola obteve recursos da Biblioteca Comunitária do Banco da Amazônia para a compra de livros, material de divulgação e estruturação da biblioteca. “Os agricultores gostam do ensino e todo mundo está satisfeito com a nova escolinha”, ressalta Márcia.

