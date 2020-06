Alta Floresta: PM é recebida a tiros em festa 'regada' a álcool e droga; 17 são detidos

Polícia Militar encaminha 32 pessoas após denúncia de festa com menores no bairro Jardim das Araras em Alta Floresta. A ocorrência foi registrada como ‘servir bebida alcoólica a menor de 18 anos/corrupção de menores/uso ilícito de drogas e diversas’, as guarnições foram alvo de disparo de arma de fogo no local.

Conforme registro da Polícia Militar, denúncias via 190 informavam uma festa em uma residência, por volta das 22h a guarnição com apoio do grupamento Tático se deslocou até o endereço denunciado. Ao notar a presença da polícia várias pessoas fugiram, disparos de arma de fogo contra as guarnições foram percebidos e revidados por parte das guarnições.

No local o som mecânico ligado e vários menores com odor etílico, acompanhados de maiores de idade. As guarnições encontraram, e apreenderam, várias garrafas de bebidas alcoólicas, narguilé, várias porções de substância análoga a maconha, dinheiro e objetos pessoais das 32 pessoas conduzidas.

O responsável foi detido por permitir aglomeração de pessoas em forma de festa particular em sua residência. Na ocasião foram conduzidas 17 pessoas como suspeitos, sendo um menor de 15 anos, um de 16 anos, três de 17 anos, três de 18 anos, dois de 19 anos, um de 21 anos, um de 22 anos e um de 25 anos. E quatro mulheres, duas com 19 anos e outras duas com 20 e 21 anos.

Na residência foram identificadas 15 meninas menores de idade como vítimas, sendo cinco com 14 anos, quatro com 15 anos, quatro com 16 anos e duas com 17 anos.

Ao deixar o local, um menor atirou pedras contra a viatura, tentando atingir os policiais de Força Tática, este menor foi apreendido e informou um outro jovem, conhecido da polícia, como sendo o autor dos disparos de arma de fogo na chegada das guarnições

, buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado e o material apreendido no local, junto com as pessoas detidas, foram conduzidos a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.