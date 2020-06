Destaques 08/06/2020 11:43 RDnews Alta Floresta: Secretário afirma que já tem espaço para acomodar e tratar presos contaminados Foto: Reprodução Secretário de Saúde de Alta Floresta (a 791 km de Cuiabá), Marcelo Costa, afirma que Prefeitura já tem um local adequado para acomodar e tratar os 66 presos da Cadeia Pública que testaram positivo para Covid-19. Na Cadeia, dois já faleceram da doença causada pelo novo coronavírus. O secretário disse ao que ainda não foi notificado formalmente da decisão que mandar isolar os contaminados, ou seja, retirá-los da prisão e acomodá-los em “hospital” improvisado. O secretário afirma que assim que for notificado irá encaminhar ao Judiciário a informação sobre o local de isolamento, mas não quis divulgá-lo antes, por questão de segurança. Afirma o secretário que os 66 presos contaminados estão com sintomas leves da Covid-19. Mais preocupante é o avanço do contágio, porque na quinta (4) havia 54 infectados e 24 horas depois já haviam mais 12. Costa, que é membro do comitê municipal de enfrentamento da Covid-19 e vice-regional da região do Alto Tapajós, afirma que desde o início da contaminação vem acompanhando de perto esta situação, embora o sistema prisional seja uma responsabilidade do governo. “Estamos nos desdobrando, temos uma equipe trabalhando 24h, não temos parado e nem medido esforços para atendê-los”, diz, se referindo aos presos doentes. O procurou o governo, para saber se está em diálogo com a Prefeitura no cumprimento da decisão judicial, que ficou de se posicionar sobre o caso.

