Destaques 09/06/2020 05:48 COVID-19: Em 4 dias, quase R$ 34 mil em multas são aplicados em Sinop Foto: Divulgação A ação de fiscalização em bares de Sinop para que cumpram as regras previstas no Código Sanitário e no Decreto Municipal, que prevê e impõe condições para que se evite e diminua a contaminação das pessoas pelo Coronavírus, teve seguimento durante todo o final de semana. A ação, que envolve a Vigilância Sanitária, o Procon, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros começou na quinta-feira, 04. No primeiro dia, foram visitados nove estabelecimentos e aplicadas duas multas no valor de UR1.000 (R$2.810,00). Já nos demais dias de operação, outros 28 bares foram visitados e outras dez multas aplicadas, também no valor de UR1.000. De acordo com a equipe de fiscalização, todos os estabelecimentos multados são reincidentes. Todos foram visitados anteriormente e notificados para que se adequassem em relação à aglomeração de pessoas, distanciamento de mesas, uso de máscara facial, limite de horário, entre outros. A operação de fiscalização nos bares do município seguirá e trabalhará em consonância com outras determinações passadas pela prefeita Rosana Martinelli, também prevista em decreto, como é o caso da suspensão dos serviços de delivery entre 0h e 5h. As medidas restritivas para o setor de bares, restaurantes, lanchonetes e conveniência foram publicadas em novo decreto (136/20), ainda na quinta-feira, 04. A medida é temporária e prevê a suspensão de qualquer tipo de atividade (00h às 05h). Ainda de acordo com a gestora, a aplicação dessas medidas, em sua rigidez, são necessárias para que não seja decretado lockdown (fechamento total) no município. Outras medidas para frear a disseminação do coronavírus também estão sendo tomadas. Às segundas, quartas e sextas-feiras, os locais de grande circulação de pessoas estão passando por desinfecção. São avenidas, bancos, prédios públicos, por exemplo.

