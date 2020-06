Destaques 09/06/2020 06:07 Arão Leite - Jornal da Cidade Presos por vários roubos em Alta Floresta podem estar ligados ao tráfico Foto: Divulgação Uma organização criminosa pode estar por trás dos vários roubos ocorridos no município de Alta Floresta nos últimos dias. Só esta semana foram dois assaltos. O mais recente aconteceu em uma fazenda onde a Polícia Militar conseguiu interceptar os bandidos e em perseguição e troca de tiros prendeu dois que terminaram baleados. Mas o resultado positivo da polícia já era apresentado antes com a apreensão de 50 quilos de entorpecente. Considerado grande prejuízo para o tráfico, essa ação teria provocado uma reação dos bandidos que estariam tentando conseguir dinheiro e armas para se reestruturarem e assim foram ocorrendo os roubos.

Mas nas investigações, a Agência de Inteligência da Polícia Militar e Divisão de Roubos e Furtos da Polícia Civil, conseguiram informações ligando traficantes a assaltantes. Tanto que um dos elementos que conseguiu fugir na manhã de quinta-feira após cometer roubo a uma propriedade rural, foi capturado final da tarde. E na sequência das diligências, já início da noite as Polícias Civil e Militar detiveram mais quatro suspeitos (menores) e ainda, escondido em uma chácara, em um tambor, em um buraco, foram encontrados mais de quatro quilos de maconha, pasta base de cocaína, Skank, dois revolveres calibre 38, um 357 e duas balanças de precisão”.

A droga, segundo apuração, pode ser o restante do volume de 50 quilos apreendidos no início da semana. Todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Veja também sobre tráfico Alta Floresta roubos FACÇÃO CRIMINOSA Polícia Militar bandidos baleados Voltar + Destaques