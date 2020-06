Destaques 09/06/2020 19:36 Redação I Nativa News Nova Monte Verde confirma segundo caso de coronavírus Foto: Reprodução/Internet Após três meses do primeiro caso de covid-19, o município de Nova Monte Verde apresentou o segundo caso testado positivo da doença nesta terça-feira (09). A confirmação foi feita ela secretária Karina Galdino à imprensa local. O setor público, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, vêm adotando várias medidas de prevenção, com orientações à população. Desde o início da pandemia, apenas um caso havia sido confirmado, na ocasião 21 pessoas além da testada positivo ficaram em isolamento domiciliar cumprindo quarentena. Até a data de ontem não haviam novos casos. Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

