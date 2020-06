Destaques 10/06/2020 06:29 Redação I Nativa News Nova Bandeirantes: Jovem encontrada morta, polícia suspeita de latrocínio Foto: Montagem Nativa News A vítima foi identificada como Andressa Neves Souza de 19 anos, conforme informações da Polícia Judiciária Civil, repassadas à redação do site Nativa News, a jovem foi encontrada sem vida no interior de sua residência em avançado estado de putrefação. A vítima morava sozinha, a madrasta sentiu a ausência da jovem e decidiu ir até a residência, na travessa Xavantina setor Boa Esperança em Nova Bandeirantes, quando sentiu um forte odor acionou a polícia. No interior da residência o corpo da jovem foi encontrado, em uma breve busca a família sentiu falta do aparelho televisor e do aparelho celular da vítima. A polícia segue a linha de investigação como sendo latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda conforme a polícia, não foi possível no primeiro momento a identificação da causa da morte, devido ao estado em que o corpo foi encontrado. Perícia Oficial e Identificação Técnica – Politec esteve no local.

