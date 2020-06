Destaques 10/06/2020 11:24 Teste rápido confirma segundo caso positivo da Covid-19 em Nova Monte Verde Foto: Reprodução/Internet A secretaria de Saúde confirmou nesta quarta-feira (12) o segundo caso positivo da Covid-19 em Nova Monte Verde. Diagnóstico foi através de teste rápido. Os pacientes estão isolados. Com a nova confirmação, a cidade contabiliza três casos positivos, 7 notificações, 5 já foram descartados e 21 pessoas seguem sendo monitoradas. O município não registra morte confirmada ou suspeita pelo novo coronavírus. Teste rápido Exame sorológico é indicado para pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de dez dias. Os testes rápidos para detecção de anticorpos, agora disponíveis também em farmácias e drogarias, levam menos de uma hora para apresentar resultados. Eles avaliam se as amostras são reagentes aos anticorpos IgM e IgG, embora o teste sorológico tenha resultados mais confiáveis pelos especialistas. E o que apontam os anticorpos IgM e IgG? Em resumo: IgM reagente ou positivo : paciente está infectado, contaminado recentemente e o corpo ainda luta contra a infecção

IgG reagente ou positivo: paciente teve infecção anterior, com pelo menos 3 semanas, e está possivelmente imunizado Ig é a sigla para imunoglobulina. A imunoglobulina é um tipo de anticorpos produzidas pelo sistema imunológico contra um agente invasor. IgM e IgG, então, são imonuglobinas das classes M e G. A presença deles nos testes atuais indica se houve contato com o vírus e, também, em que estágio do doença a pessoa infectada se encontra. Vale lembrar: os testes devem ser feitos, no mínimo, dez dias depois dos primeiros sintomas.

