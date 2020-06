Destaques 11/06/2020 05:25 Redação I Nativa News DENÚNCIA DE CÁRCERE: Seis pessoas são detidas com armas e munições em Apiacás Cinco homens em uma mulher foram detidos com armas e munições em Apiacás. A polícia recebeu denúncias de cárcere privado em andamento em uma fazenda. Seis suspeitos foram presos em flagrante com eles foram encontrados duas pistolas, munições de espingarda cal 12 e entorpecente análogo a maconha. Os seis detidos foram encaminhados à delegacia.

