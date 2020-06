Destaques 11/06/2020 13:06 Redação I Nativa News Faculdade Estácio agora tem um polo em Alta Floresta Foto: Divulgação Alta Floresta agora já conta com um polo da Estácio, oferecendo cursos nas modalidades flex e a distância de Graduação, Graduação Tecnológica, Pós-graduação e cursos de extensão, todos focados na qualidade do ensino e alinhados ao mercado de trabalho. Com missão de educar para transformar, a Estácio está com matrículas abertas para o segundo semestre 2020. Comece sua graduação sem sair de casa, garanta bolsas com até 50% de desconto, com aulas flexíveis estudando em seu tempo. A Estácio está ofertando cursos como Biomedicina; Ciências Econômicas; Cozinhas Contemporânea; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia de Produção; Engenharia de Software; Farmácia; Gestão de Finanças; Formações Pedagógicas; Investigação Forense e Perícia Criminal; Processos Gerenciais; Segurança no Trabalho; Teologia; Jornalismo; Entre outros que podem ser acessados através do portal www.estacio.br Em Alta Floresta a Estácio está localizada na Avenida Castro Alves, setor J. Não perca esta oportunidade de fazer seu curso de graduação, pós-graduação e MBA a distância com grandes oportunidades de adesão e qualificação ao mercado de trabalho. Agende seu vestibular, é gratuito!

Para maiores informações 98444-9896. Sobre a Estácio Com 50 anos no mercado, a Estácio é uma das maiores organizações privadas de ensino superior do Brasil em número de alunos matriculados e está presente em todos os Estados do país.

